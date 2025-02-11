Зенин Пётр Васильевич
мужской, родился 16.05.1894
умер Неизвестно
ОтецЗенин Василий Егорович05.03.1855 г.р.
МатьЗенина (Долгих) Феодосия Афанасьевна1866 г.р.
Супруги
Зенина (Зенина) Акилина Андреевна11.07.1895 г.р.
Дети
(Зенина) Мария Петровна04.10.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1894
Бракосочетание
18.05.1912
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: (Зенина) Мария Петровна
Мать ребёнка: Зенина (Зенина) Акилина Андреевна
Смерть
Неизвестно