Зенин Пётр Васильевич 16.05.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенин Пётр Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.05.1894

умер Неизвестно

Отец
Зенин Василий Егорович05.03.1855 г.р.
Мать
Зенина (Долгих) Феодосия Афанасьевна1866 г.р.
Супруги
Зенина (Зенина) Акилина Андреевна11.07.1895 г.р.
Дети
(Зенина) Мария Петровна04.10.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1894

Отец: Зенин Василий Егорович

Мать: Зенина (Долгих) Феодосия Афанасьевна

Бракосочетание
18.05.1912

Жена: Зенина (Зенина) Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: (Зенина) Мария Петровна

Мать ребёнка: Зенина (Зенина) Акилина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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