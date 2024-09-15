Горшенев Гаврило — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенев Гаврило

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенев Иосиф Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Родионова (Горшенёва) Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Место рождения неразборчиво, завод на букву У
Смерть
Неизвестно

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