Семин Николай Александрович
Место рожденияOrenburg Oblast, Russia
Дата рождения1897
Дата смерти?.06.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Семин Александр
Orenburg Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1918
Сын: Семин (semin) Александр Николаевич (Aleksandr Nikolayevich)
Мать ребёнка: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна
Чкаловская обл., Грачевский р-н, с. Старо-Яшкино
Рождение ребёнка
?.06.1920
Дочь: Лаптева (семина) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна
Рождение ребёнка
?.01.1926
Дочь: Кулагина (семина) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна
Рождение ребёнка
?.03.1928
Дочь: Василевская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна
Рождение ребёнка
?.10.1937
Мать ребёнка: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна
Jizzakh, Jizzakh District, Jizzakh Region, Uzbekistan
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1970
Jizzakh, Jizzakh District, Jizzakh Region, Uzbekistan