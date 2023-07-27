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Семин Николай Александрович

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Место рождения

Orenburg Oblast, Russia

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Семин Александр

Мать: не указана

Orenburg Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1918

Сын: Семин (semin) Александр Николаевич (Aleksandr Nikolayevich)

Мать ребёнка: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна

Чкаловская обл., Грачевский р-н, с. Старо-Яшкино
Рождение ребёнка
?.06.1920

Дочь: Лаптева (семина) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна

Старояшкино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.01.1926

Дочь: Кулагина (семина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна

Старояшкино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.03.1928

Дочь: Василевская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна

Старояшкино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.10.1937

Сын: Сёмин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна

Jizzakh, Jizzakh District, Jizzakh Region, Uzbekistan
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна

Смерть
?.06.1970
Jizzakh, Jizzakh District, Jizzakh Region, Uzbekistan
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