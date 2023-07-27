Семин (Semin) Александр Николаевич (Aleksandr Nikolayevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семин (Semin) Александр Николаевич (Aleksandr Nikolayevich)

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Место рождения

Чкаловская обл., Грачевский р-н, с. Старо-Яшкино

Дата рождения

1918

Дата смерти

21.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Семин Николай Александрович

Мать: Семина (вострикова) Пелагея Константиновна

Чкаловская обл., Грачевский р-н, с. Старо-Яшкино
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Военная служба
Неизвестно
Бузулукский РВК, Чкаловская обл., Бузулукский р-н
Смерть
21.02.1944
Псков, город Псков, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Псков, город Псков, Псковская область