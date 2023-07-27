Семин (Semin) Александр Николаевич (Aleksandr Nikolayevich)
Место рожденияЧкаловская обл., Грачевский р-н, с. Старо-Яшкино
Дата рождения1918
Дата смерти21.02.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Чкаловская обл., Грачевский р-н, с. Старо-Яшкино
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Военная служба
Неизвестно
Бузулукский РВК, Чкаловская обл., Бузулукский р-н
Смерть
21.02.1944
Похороны
Неизвестно