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Марфа Ивановна (Осиповна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1679 г.р.

Дети

Между 1715 и 1719 г.р.
Около 1718 г.р.
Около 1725 г.р.
Около 1728 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1698 и 1715

Муж: Алексей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1719

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1741
Микляево, Шуйский район, Северный край

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