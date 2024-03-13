Марфа Ивановна (Осиповна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1698 и 1715
Муж: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1719
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Смерть
После 1741