Иван Трофимов 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Трофимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1813, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анастасия Сергеева1795 г.р.
Отец
Трофим Кириллов1793 г.р.
Супруги
Анисья Дементьева1813 г.р.
Наталья Иванова1817 г.р.
Дети
Байбулов Спиридон Иванов1832 г.р.
Байдиков Афанасий Иванов / Афанасий Трофимов1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Трофим Кириллов

Мать: Анастасия Сергеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Дементьева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Байбулов Спиридон Иванов

Мать ребёнка: Анисья Дементьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Байдиков Афанасий Иванов / Афанасий Трофимов

Мать ребёнка: Анисья Дементьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

59

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Смерть
Неизвестно

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