Иван Трофимов
мужской, родился 1813, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнастасия Сергеева1795 г.р.
ОтецТрофим Кириллов1793 г.р.
Супруги
Анисья Дементьева1813 г.р.
Наталья Иванова1817 г.р.
Дети
Байбулов Спиридон Иванов1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Трофим Кириллов
Мать: Анастасия Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Дементьева
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Анисья Дементьева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Байдиков Афанасий Иванов / Афанасий Трофимов
Мать ребёнка: Анисья Дементьева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно