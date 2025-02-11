Хритинин Федор
мужской, родился Около 1907
умер Около 1950, Свободный, город Свободный, Амурская область
ОтецХритинин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна03.05.1909 г.р.
Дети
Хритинин Виктор Фёдорович23.08.1937 г.р.
Хритинин Валентин1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Хритинин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1937
Сын: Хритинин Виктор Фёдорович
Мать ребёнка: Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Хритинин Валентин
Мать ребёнка: Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна
Смерть
Около 1950