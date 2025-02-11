Хритинин Федор Около 1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Хритинин Федор

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1907

умер Около 1950, Свободный, город Свободный, Амурская область

Отец
Хритинин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна03.05.1909 г.р.
Дети
Хритинин Виктор Фёдорович23.08.1937 г.р.
Хритинин Валентин1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Хритинин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1937

Сын: Хритинин Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна

Свободный, город Свободный, Амурская область

Рождение ребёнка
1940

Сын: Хритинин Валентин

Мать ребёнка: Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна

Свободный, город Свободный, Амурская область

Рождение ребёнка
1942

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Мать ребёнка: Хритинина (Хрюкина) Евдокия Ивановна

Свободный, город Свободный, Амурская область

Смерть
Около 1950
Свободный, город Свободный, Амурская область

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