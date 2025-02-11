Сюндюкова-Зотова (Качалкина) Матрена Яковлевна 1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюкова-Зотова (Качалкина) Матрена Яковлевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1913

умерла 1974

Супруги
Сюндюков-Зотов Григорий Васильевич1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков-Зотов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюндюков-Зотов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюндюков-Зотов Григорий Васильевич

Смерть
1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.