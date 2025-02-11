Сюндюкова-Зотова (Качалкина) Матрена Яковлевна
женский, родилась 1913
умерла 1974
Супруги
Сюндюков-Зотов Григорий Васильевич1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюндюков-Зотов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюндюков-Зотов Григорий Васильевич
Смерть
1974