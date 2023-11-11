Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чиканов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Останков Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Останкова Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Останков Валерий Георгиевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно