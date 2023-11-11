Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чиканов Алексей

Мать: Селиверстова Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останков Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Останкова Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останков Валерий Георгиевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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