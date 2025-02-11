Агафья Григорьева
женский, родилась 1831
умерла Неизвестно
Дети
Кургаев / Куприянов Сергей Леонтьев1853 г.р.
Аксинья Леонтьева1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кургаев / Куприянов Сергей Леонтьев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья Леонтьева
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно