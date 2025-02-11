Агафья Григорьева 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1831

умерла Неизвестно

Дети
Кургаев / Куприянов Сергей Леонтьев1853 г.р.
Аксинья Леонтьева1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кургаев / Куприянов Сергей Леонтьев

Отец ребёнка: не указан

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья Леонтьева

Отец ребёнка: не указан

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

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