Казанский Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанская Роза Гавриловна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно