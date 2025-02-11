Домна Никитина 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна Никитина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1841, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Аксинья Игнатьева1817 г.р.
Отец
Никита Архипов1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Никита Архипов

Мать: Аксинья Игнатьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.