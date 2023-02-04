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Куранова Александра Гавриловна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.04.1896 ст.

Дата смерти

19.07.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1896 ст.

Отец: Куранов Гавриил Викентьевич

Мать: Куранова (Ситникова) Варвара Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: запасной рядовой Иван Антонович Фролов и мещанка Клавдия Степановна Ситникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 31 номер 44
Смерть
19.07.1896 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от дизентерии в возрасте 3 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-22 файл 18 номер 31

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