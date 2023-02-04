Куранова Александра Гавриловна
Место рождения
Дата рождения20.04.1896 ст.
Дата смерти19.07.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1896 ст.
Восприемники: запасной рядовой Иван Антонович Фролов и мещанка Клавдия Степановна Ситникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 31 номер 44
Смерть
19.07.1896 ст.
Умерла от дизентерии в возрасте 3 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-22 файл 18 номер 31