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Вершинин Федор

Место рождения

Вершинино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вершинино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Вершинин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Вершинина ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Вершинин Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Вершинина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Емельян Федорович

Мать ребёнка: Вершинина ?

Вершинино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина ?

Смерть
Неизвестно
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