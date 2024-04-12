Вершинин Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Вершинин Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Вершинина ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Вершинин Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Вершинина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Емельян Федорович
Мать ребёнка: Вершинина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина ?
Смерть
Неизвестно