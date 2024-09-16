Вольницкий (Тарасевич) Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1785 ст.
Сын: Вольницкий Александр Васильевич
Мать ребёнка: Вольницкая (Орловская) Александра Максимовна
Рождение ребёнка
21.04.1788 ст.
Дочь: Вольницкая Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Вольницкая (Орловская) Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Вольницкая Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Вольницкая (Орловская) Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Вольницкий Исайя Васильевич
Мать ребёнка: Вольницкая (Орловская) Александра Максимовна
Смерть
После 1797