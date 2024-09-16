Вольницкий (Тарасевич) Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольницкий (Тарасевич) Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольницкая (Орловская) Александра Максимовна

Рождение ребёнка
12.05.1785 ст.

Сын: Вольницкий Александр Васильевич

Мать ребёнка: Вольницкая (Орловская) Александра Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1788 ст.

Дочь: Вольницкая Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Вольницкая (Орловская) Александра Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Вольницкая Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Вольницкая (Орловская) Александра Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Вольницкий Исайя Васильевич

Мать ребёнка: Вольницкая (Орловская) Александра Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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