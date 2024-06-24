Шередеко Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шередеко Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шередеко (Шередеко) Валентина Акимовна

Мать ребёнка: Мирошникова Мария Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошникова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирошникова Мария Прокофьевна

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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