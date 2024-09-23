Зайцева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Андреан (Андриян) Никоноров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1875 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Андреан (Андриян) Никоноров
деревня Соколки Чистопольского уезда Казанской губернии ( не существует в настоящее время) Деревни Соколки крестьянин Андриян Никонорович и законная жена его Анна Феодоровна,православные
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.
Дочь: Ширяева (Зайцева) Варвара Андрианова
Отец ребёнка: Зайцев Андреан (Андриян) Никоноров
солдатка,жена Захария Прокопьевича Ширяева,родом из д.Соколка Чистопольского уезда казанской губ. Дочь Андрияна Никоноровича Зайцева и Анны Феодоровны (Христорождественская церковь с.Ямаши)