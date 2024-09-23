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Зайцева Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Михаил Адрианов

Отец ребёнка: Зайцев Андреан (Андриян) Никоноров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Андреан (Андриян) Никоноров

Рождение ребёнка
25.09.1875 ст.

Сын: Зайцев Сергей Адрианов

Отец ребёнка: Зайцев Андреан (Андриян) Никоноров

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколки Чистопольского уезда Казанской губернии ( не существует в настоящее время) Деревни Соколки крестьянин Андриян Никонорович и законная жена его Анна Феодоровна,православные
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.

Дочь: Ширяева (Зайцева) Варвара Андрианова

Отец ребёнка: Зайцев Андреан (Андриян) Никоноров

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
солдатка,жена Захария Прокопьевича Ширяева,родом из д.Соколка Чистопольского уезда казанской губ. Дочь Андрияна Никоноровича Зайцева и Анны Феодоровны (Христорождественская церковь с.Ямаши)

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