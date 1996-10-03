Мурин Анатолий Алексеевич 22.04.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурин Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1928

Дата смерти

03.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурина (Шкотова) Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурина (Шкотова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
18.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурина (Шкотова) Валентина Михайловна

Смерть
03.10.1996

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