Мурин Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1928
Дата смерти03.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мурина (Шкотова) Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мурина (Шкотова) Валентина Михайловна
Смерть
03.10.1996