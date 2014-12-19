Мурина (Шкотова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1928
Дата смерти19.12.2014
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурин Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурин Анатолий Алексеевич
Смерть
19.12.2014