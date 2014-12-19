Мурина (Шкотова) Валентина Михайловна 15.01.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурина (Шкотова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1928

Дата смерти

19.12.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1928

Отец: Шкотов Михаил Федорович

Мать: Шкотова (Шувагина) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурин Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
18.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурин Анатолий Алексеевич

Смерть
19.12.2014

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