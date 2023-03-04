Блинова Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти02.09.1862 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Блинова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Нестерович
Рождение ребёнка
30.06.1838 ст.
Отец ребёнка: Блинов Василий Нестерович
Рождение ребёнка
17.08.1843
Дочь: Блинова (Блинова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Нестерович
Смерть
02.09.1862 ст.