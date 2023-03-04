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Блинова Марфа Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

02.09.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Василий Нестерович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Блинова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Нестерович

Рождение ребёнка
30.06.1838 ст.

Сын: Блинов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василий Нестерович

Рождение ребёнка
17.08.1843

Дочь: Блинова (Блинова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Нестерович

Смерть
02.09.1862 ст.

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