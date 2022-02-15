Шульц Виктор Николаевич 29.12.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шульц Виктор Николаевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

29.12.1957

Дата смерти

15.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
15.02.2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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