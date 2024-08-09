Ксения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Карп Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Карпова
Отец ребёнка: Карп Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Карпова
Отец ребёнка: Карп Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1844
Сын: Поляков Петр Карпов
Отец ребёнка: Карп Федоров
д.Семчино
Рождение ребёнка
1851
Сын: Поляков Иван Карпов
Отец ребёнка: Карп Федоров
д.Семчино
Смерть
Неизвестно