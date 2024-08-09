Ксения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Карп Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Карпова

Отец ребёнка: Карп Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Карпова

Отец ребёнка: Карп Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1844

Сын: Поляков Петр Карпов

Отец ребёнка: Карп Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1851

Сын: Поляков Иван Карпов

Отец ребёнка: Карп Федоров

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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