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Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

05.02.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Тимофеевич

Смерть
05.02.1864 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZM-TWNM?i=50&wc=QGTG-HD4%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605454&cc=1931806

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