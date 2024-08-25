Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смерти05.02.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Тимофеевич
Смерть
05.02.1864 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZM-TWNM?i=50&wc=QGTG-HD4%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605454&cc=1931806