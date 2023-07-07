Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голтаева) София Кирилловна

Отец ребёнка: Голтаев Кирилл Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голтаева) Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Голтаев Кирилл Владимирович

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