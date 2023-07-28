Голтаев Кирилл Владимирович
Место рождения
Дата рождения15.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1992
Рождение ребёнка
23.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбкина Вероника Владимировна
Развод
30.11.2015
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Кирилловна
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Антонина
Место жительства
Неизвестно