Голтаев Кирилл Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолтаев Кирилл Владимирович

Голтаев Кирилл Владимирович

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

15.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1992

Отец: Голтаев Владимир Николаевич

Мать: Голтаева Анна Анатольевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбкина Вероника Владимировна

Развод
30.11.2015

Жена: Рыбкина Вероника Владимировна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбкина Вероника Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Кирилловна

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Антонина

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область