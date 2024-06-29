Милицкий Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984
Сын: Милицкий Алексей Викторович
Мать ребёнка: Милицкая (Сафонова) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
09.08.1988
Дочь: Милицкая Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Милицкая (Сафонова) Наталья Владимировна
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Смерть
2008