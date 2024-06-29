Милицкий Виктор Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Милицкий Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милицкий Николай Андреевич

Мать: Милицкая (Попова) Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милицкая (Сафонова) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Милицкий Алексей Викторович

Мать ребёнка: Милицкая (Сафонова) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
09.08.1988

Дочь: Милицкая Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Милицкая (Сафонова) Наталья Владимировна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Смерть
2008

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