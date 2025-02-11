Анисим
мужской, родился До 1766, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Иван Анисимов1784 г.р.
Архип Анисимов1789 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолай Анисимов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Анисимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Архип Анисимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Василий Анисимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Дмитрий Анисимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно