Анисим До 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисим

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1766, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Иван Анисимов1784 г.р.
Архип Анисимов1789 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолай Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1789

Сын: Архип Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1792

Сын: Василий Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1802

Сын: Дмитрий Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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