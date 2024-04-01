Грязнова Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1774

Сын: Грязнов Егор Семенов

Отец ребёнка: Грязнов Семен Казак Кр. Лебяжьей

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Грязнов Василий Семенов

Отец ребёнка: Грязнов Семен Казак Кр. Лебяжьей

Рождение ребёнка
26.08.1785

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Грязнов Семен Казак Кр. Лебяжьей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Семен Казак Кр. Лебяжьей

Смерть
Неизвестно
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