Грязнова Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1774
Сын: Грязнов Егор Семенов
Отец ребёнка: Грязнов Семен Казак Кр. Лебяжьей
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Грязнов Семен Казак Кр. Лебяжьей
Рождение ребёнка
26.08.1785
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Грязнов Семен Казак Кр. Лебяжьей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно