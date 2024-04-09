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Матрона Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Петр Алексеев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Потылицын Василий Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Алексеев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Потылицына) Харитина Петрова

Отец ребёнка: Потылицын Петр Алексеев

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Потылицын) Пелагия Петрова

Отец ребёнка: Потылицын Петр Алексеев

Смерть
Неизвестно

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