Степанида Дмитриева 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Степанида Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1802

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Павлов1797 г.р.
Дети
Ледяев Михаил Иванов1817 г.р.
Василий Иванов1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Павлов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ледяев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ледяев Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Павлов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Смерть
Неизвестно

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