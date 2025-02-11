Степанида Дмитриева
женский, родилась 1802
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Павлов1797 г.р.
Дети
Ледяев Михаил Иванов1817 г.р.
Василий Иванов1819 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Павлов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ледяев Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно