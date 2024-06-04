Аманова Надежда Ермолаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Маров Ермолай Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Безчастнова (Аманова) Марина Никонорова
Отец ребёнка: Аманов Никанор Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Аманов Григорий Никаноров
Отец ребёнка: Аманов Никанор Матвеев
Смерть
После 1850