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Аманова Надежда Ермолаева

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Маров Ермолай Михайлов

Мать: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аманов Никанор Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Безчастнова (Аманова) Марина Никонорова

Отец ребёнка: Аманов Никанор Матвеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Аманов Григорий Никаноров

Отец ребёнка: Аманов Никанор Матвеев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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