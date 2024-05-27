Клепалов Николай Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепалов Николай Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепалов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Клепалова (Леонова) Мария Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уфимцева (Клепалова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Клепалова (Леонова) Мария Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова (Клепалова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Клепалова (Леонова) Мария Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова (Клепалова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Клепалова (Леонова) Мария Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепалов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Клепалова (Леонова) Мария Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепалов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Клепалова (Леонова) Мария Егоровна (Георгиевна)

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