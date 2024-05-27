Клепалов Николай Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепалов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Клепалова (Леонова) Мария Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепалов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Клепалова (Леонова) Мария Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепалов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Клепалова (Леонова) Мария Егоровна (Георгиевна)