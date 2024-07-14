Слащева Авдотья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Слащева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Слащев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Слащев Никифор Ильич

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Слащев Евстигней Никифорович

Отец ребёнка: Слащев Никифор Ильич

Смерть
Неизвестно

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