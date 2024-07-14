Слащева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Слащев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Слащев Никифор Ильич
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Слащев Евстигней Никифорович
Отец ребёнка: Слащев Никифор Ильич
Смерть
Неизвестно