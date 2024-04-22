Школдин Никандр Иванович
Место рождения
Дата рождения17.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1873
Рождение ребёнка
20.09.1901
Дочь: Школдина Евфросинья Никандровна
Мать ребёнка: Школдина -- Марфа Яковлевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
27.07.1903
Сын: Школдин Степан Никандрович
Мать ребёнка: Школдина -- Марфа Яковлевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
22.01.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно