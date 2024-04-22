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Школдин Никандр Иванович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1873

Отец: Школдин Иван Петрович

Мать: Школдина -- Параскева Степановна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1901

Дочь: Школдина Евфросинья Никандровна

Мать ребёнка: Школдина -- Марфа Яковлевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
27.07.1903

Сын: Школдин Степан Никандрович

Мать ребёнка: Школдина -- Марфа Яковлевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
22.01.1906

Жена: Школдина Мария Владимировна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школдина -- Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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