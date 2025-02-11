Данила Ермолаев
мужской, родился 1784, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1813, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕрмолай Кондратьев1762 г.р.
МатьМария Николаева1759 г.р.
Супруги
Ульяна1790 г.р.
Дети
Тимофей Данилов1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Ермолай Кондратьев
Мать: Мария Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Смерть
1813
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тимофей Данилов
Мать ребёнка: Ульяна