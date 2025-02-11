Данила Ермолаев 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Данила Ермолаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1784, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1813, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Ермолай Кондратьев1762 г.р.
Мать
Мария Николаева1759 г.р.
Супруги
Ульяна1790 г.р.
Дети
Тимофей Данилов1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Ермолай Кондратьев

Мать: Мария Николаева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Смерть
1813
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1814

Сын: Тимофей Данилов

Мать ребёнка: Ульяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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