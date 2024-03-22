Гаркуша Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркуша Ирина Петровна

Место рождения

Чистяково

Дата рождения

14.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1958

Отец: Гаркуша Петр Иванович

Мать: Кириленко Татьяна Поликарповна

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