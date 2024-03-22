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Гаркуша Ирина Петровна
Гаркуша Ирина Петровна
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Древо
Место рождения
Чистяково
Дата рождения
14.04.1958
Пол
Женский
Отец
Гаркуша Петр Иванович
Мать
Кириленко Татьяна Поликарповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1958
Отец:
Гаркуша Петр Иванович
Мать:
Кириленко Татьяна Поликарповна
Чистяково
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