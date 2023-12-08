Ожогов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОжогов Геннадий

Ожогов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ожогова) Елена

Мать ребёнка: (Баранова) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ожогова) Татьяна

Мать ребёнка: (Баранова) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ожогова) Оксана

Мать ребёнка: (Баранова) Любовь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.