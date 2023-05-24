Трофимов Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Тимофей Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно