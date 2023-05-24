Трофимов Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Николай Тимофеевич

Место рождения

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Тимофей Егорович

Мать: не указана

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Акулина Осиповна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Акулина Осиповна

Смерть
Неизвестно

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