Рымарева (Бакшеева) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакшеев Павел
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рымарев Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нэлли Александровна
Отец ребёнка: Рымарев Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымарев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Рымарев Александр Георгиевич
Смерть
Неизвестно