Смыслова (Киенкова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмыслова (Киенкова) Пелагея Ивановна

Смыслова (Киенкова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Сосновка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Киенков Иван Никифоров

Мать: не указана

Сосновка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.11.1896 ст.

Муж: Смыслов Федор Васильевич

Сосновка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Поручители по жениху: Яков Васильев Смыслов, Гаврила Иванов и Петр Гаврилов Маловы. Поручители по невесте: Иван Никифороф и Семен Иванов Киенковы, Михаил Герасимов Жучков.
Рождение ребёнка
25.10.1897 ст.

Сын: Смыслов Стефан Федорович

Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич

Сосновка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Крестные: села Сосновки крестьянский сын Василий Иванов Малов и крестьянская девица Александра Яковлева Смыслова.
Рождение ребёнка
07.07.1901 ст.

Сын: Смыслов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич

Сосновка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Крестные: села Сосновки крестьянский сын Василий Семенов Киенков и крестьянская девица Анна Алексеева Малова.
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.

Сын: Смыслов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич

Сосновка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Крестные: крестьянин города Сергач Михаил Яковлев Лиманов и села Сосновки крестьянская девица Евдокия Андреева Киенкова
Рождение ребёнка
1907

Сын: Смыслов Александр Федорович

Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Смыслов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Смыслова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.