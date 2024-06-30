Смыслова (Киенкова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1878 ст.
Отец: Киенков Иван Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1896 ст.
Поручители по жениху: Яков Васильев Смыслов, Гаврила Иванов и Петр Гаврилов Маловы. Поручители по невесте: Иван Никифороф и Семен Иванов Киенковы, Михаил Герасимов Жучков.
Рождение ребёнка
25.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич
Крестные: села Сосновки крестьянский сын Василий Иванов Малов и крестьянская девица Александра Яковлева Смыслова.
Рождение ребёнка
07.07.1901 ст.
Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич
Крестные: села Сосновки крестьянский сын Василий Семенов Киенков и крестьянская девица Анна Алексеева Малова.
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич
Крестные: крестьянин города Сергач Михаил Яковлев Лиманов и села Сосновки крестьянская девица Евдокия Андреева Киенкова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Смыслов Александр Федорович
Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Смыслова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Смыслов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно