Козлова (Уривалова) Роза Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.971
Дочь: Яркова (Козлова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Козлов Владимир Николаевич
Рождение
05.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1979
Дочь: Козлова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Козлов Владимир Николаевич