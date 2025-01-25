Козлова (Уривалова) Роза Федоровна 05.01.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова (Уривалова) Роза Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.971

Дочь: Яркова (Козлова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Козлов Владимир Николаевич

Рождение
05.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.1979

Дочь: Козлова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Козлов Владимир Николаевич

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