Васильева (Веретенникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Веретенникова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нагорное, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
12.01.1909

Муж: Васильев Ларион Пафнутьевич

Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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