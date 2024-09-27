Васильева (Веретенникова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Нагорное, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
12.01.1909
Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно