Игнатий Иванов
мужской, родился 22.01.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьВасса Петровна1827 г.р.
ОтецИван Васильев1824 г.р.
Супруги
Ирина МаксимоваДо 1860 г.р.
Дети
Анна Игнатова02.09.1878 г.р.
Ефимия Игнатова04.07.1881 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1851
Отец: Иван Васильев
Мать: Васса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Максимова
Рождение ребёнка
02.09.1878
Дочь: Анна Игнатова
Мать ребёнка: Ирина Максимова
Рождение ребёнка
04.07.1881
Дочь: Ефимия Игнатова
Мать ребёнка: Ирина Максимова
Смерть
Неизвестно