Игнатий Иванов 22.01.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Игнатий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.01.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Васса Петровна1827 г.р.
Отец
Иван Васильев1824 г.р.
Супруги
Ирина МаксимоваДо 1860 г.р.
Дети
Анна Игнатова02.09.1878 г.р.
Ефимия Игнатова04.07.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1851

Отец: Иван Васильев

Мать: Васса Петровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Максимова

Рождение ребёнка
02.09.1878

Дочь: Анна Игнатова

Мать ребёнка: Ирина Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.07.1881

Дочь: Ефимия Игнатова

Мать ребёнка: Ирина Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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