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Горбанев Василий Яковлевич

Место рождения

УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука

Дата рождения

18.06.1938

Дата смерти

25.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1938

Отец: Горбанев Яков Михайлович

Мать: Горбанева Екатерина Савельевна

УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Мария Григорьевна

Смерть
25.08.2019
Украина Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
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