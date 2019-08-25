Горбанев Василий Яковлевич
Место рожденияУССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Дата рождения18.06.1938
Дата смерти25.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1938
УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбанева Мария Григорьевна
Смерть
25.08.2019
Украина Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука