(Nawrocka) Franciszka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Nawrocka) Franciszka

Место рождения

Izdebno, Lublin Voivodeship, Świdnik County, Lublin Voivodeship, Poland

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Rakoczy) Agnieszka

Отец ребёнка: Rakoczy Józef

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rakoczy Andrzej

Отец ребёнка: Rakoczy Józef

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Rakoczy) Antonina

Отец ребёнка: Rakoczy Józef

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rakoczy Marcin

Отец ребёнка: Rakoczy Józef

Рождение ребёнка
15.08.1870

Сын: Rakoczy Stanisław

Отец ребёнка: Rakoczy Józef

Рождение ребёнка
01.07.1878

Дочь: (Rakoczy) Marianna

Отец ребёнка: Rakoczy Józef

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