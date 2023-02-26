(Nawrocka) Franciszka
Место рожденияIzdebno, Lublin Voivodeship, Świdnik County, Lublin Voivodeship, Poland
Дата рождения1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Rakoczy) Agnieszka
Отец ребёнка: Rakoczy Józef
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rakoczy Andrzej
Отец ребёнка: Rakoczy Józef
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Rakoczy) Antonina
Отец ребёнка: Rakoczy Józef
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rakoczy Marcin
Отец ребёнка: Rakoczy Józef
Рождение ребёнка
15.08.1870
Сын: Rakoczy Stanisław
Отец ребёнка: Rakoczy Józef
Рождение ребёнка
01.07.1878
Дочь: (Rakoczy) Marianna
Отец ребёнка: Rakoczy Józef