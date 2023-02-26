Rakoczy Józef
Место рожденияIzdebno, Garwolin County, Masovian Voivodeship, Poland
Дата рождения28.02.1844
Дата смерти10.01.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Izdebno, Garwolin County, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
15.08.1870
Сын: Rakoczy Stanisław
Мать ребёнка: Franciszka
Рождение ребёнка
01.07.1878
Дочь: Marianna
Мать ребёнка: Franciszka
Izdebno, Garwolin County, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Agnieszka
Мать ребёнка: Franciszka
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rakoczy Andrzej
Мать ребёнка: Franciszka
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Antonina
Мать ребёнка: Franciszka
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rakoczy Marcin
Мать ребёнка: Franciszka
Смерть
10.01.1934