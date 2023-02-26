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Rakoczy Józef

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Место рождения

Izdebno, Garwolin County, Masovian Voivodeship, Poland

Дата рождения

28.02.1844

Дата смерти

10.01.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Izdebno, Garwolin County, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
15.08.1870

Сын: Rakoczy Stanisław

Мать ребёнка: Franciszka

Рождение ребёнка
01.07.1878

Дочь: Marianna

Мать ребёнка: Franciszka

Izdebno, Garwolin County, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Agnieszka

Мать ребёнка: Franciszka

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rakoczy Andrzej

Мать ребёнка: Franciszka

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Antonina

Мать ребёнка: Franciszka

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rakoczy Marcin

Мать ребёнка: Franciszka

Смерть
10.01.1934
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