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Харт Константин Куприянович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Харт Куприян Панаиотович

Мать: Харт София Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-104
Смерть
Неизвестно
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