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Харт Куприян Панаиотович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Харт Панаиот Дмитриевич

Мать: Харт Стириона

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-104
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Куприяновна

Мать ребёнка: Харт София Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-104
Рождение ребёнка
1847

Сын: Харт Петр Куприянович

Мать ребёнка: Харт София Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-104
Рождение ребёнка
1850

Сын: Харт Константин Куприянович

Мать ребёнка: Харт София Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-104
Смерть
Неизвестно
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