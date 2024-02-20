Харт Куприян Панаиотович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1822
Отец: Харт Панаиот Дмитриевич
Мать: Харт Стириона
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-104
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Куприяновна
Мать ребёнка: Харт София Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-104
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Харт София Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-104
Рождение ребёнка
1850
Сын: Харт Константин Куприянович
Мать ребёнка: Харт София Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-104
Смерть
Неизвестно