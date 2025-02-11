Иван Абрамов 21.06.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Абрамов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.06.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 23.08.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Горшенина) Евдокия ИвановаДо 1865 г.р.
Отец
Нуштаев Абрам Ларионов25.10.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1883

Отец: Нуштаев Абрам Ларионов

Мать: (Горшенина) Евдокия Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
23.08.1883
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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