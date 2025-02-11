Иван Абрамов
мужской, родился 21.06.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 23.08.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Горшенина) Евдокия ИвановаДо 1865 г.р.
ОтецНуштаев Абрам Ларионов25.10.1863 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1883
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.08.1883
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область