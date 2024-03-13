Dreith Lucas
Место рожденияSaratov, Russia, Ussr
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Dreith Alexander
Мать ребёнка: Catherine
Lincoln, Nebraska
Рождение ребёнка
21.07.1901
Сын: Dreith Peter
Мать ребёнка: Catherine
Nebraska, United States
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905
Сын: Dreith Lucas G
Мать ребёнка: Catherine
Nebraska, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Catherine
Смерть
Неизвестно
USA