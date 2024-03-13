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Dreith Lucas

Место рождения

Saratov, Russia, Ussr

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

1900 г.р.
1901 г.р.
Между 1904 и 1905 г.р.
Между 1906 и 1907 г.р.
Между 1908 и 1909 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Saratov, Russia, Ussr
Рождение ребёнка
1900

Сын: Dreith Alexander

Мать ребёнка: Catherine

Lincoln, Nebraska
Рождение ребёнка
21.07.1901

Сын: Dreith Peter

Мать ребёнка: Catherine

Nebraska, United States
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905

Сын: Dreith Lucas G

Мать ребёнка: Catherine

Nebraska, United States
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907

Дочь: Lydia

Мать ребёнка: Catherine

Nebraska, United States
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909

Дочь: Amelia

Мать ребёнка: Catherine

Nebraska, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Catherine

Смерть
Неизвестно
USA
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